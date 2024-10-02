Karasu sahilindeki kıyı erozyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkili olmaya devam ediyor. Erozyon nedeniyle sahildeki çınar ağacı devrilirken belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları başladı.

Karasu sahilindeki kıyı erozyonu

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, 3 gündür ilçeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisi artan dalgalar yüzünden daha da ilerledi.

Sahil Park'ın önünde bulunan çınar ağacı erozyon nedeniyle devrildi. Yıkılan ağaç ile civardaki soyunma kabinleri, belediye ekiplerince tedbir amaçlı kaldırıldı.

Erozyonun etkili olduğu alan havadan da görüntülendi.

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