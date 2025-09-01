Karasu'da "mafya infazı": Şüphelilerin aracı bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, dün sokakta ailesinin yanında silahlı saldrıya uğrayan 35 yaşındaki Ömer Akbay, başından vurularak hayatını kaybetti.

Saldırıda Akbay'ın 4 yaşındaki oğlu yaralandı.



SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİLER



Güvenlik kamerasına da yansıyan korkunç infazın ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şüpheli tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı.

ARAÇ 15 KİLOMETRE UZAKTA BULUND

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin olayda kullandığı cip, Karasu’ya 15 km uzaklıkta Limandere mahallesi Fındık yolu mevkisinde terkedilmiş halde bulundu.

Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.