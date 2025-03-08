Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca kimdir?

1970 yılında Konya’da doğan Hasan Kılca, Harmancık İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra hafızlık eğitimini tamamladı. 1991 yılında Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu.



1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlayarak bir süre serbest avukat olarak çalıştı. 1997 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı.



2000 – 2002 arasında 2 yıl boyunca 28 Şubat mağdurlarının o dönemde savunuculuğunu yapan HUDER’in Konya Şubesi Başkanlığını yaptı.

2002 yılında 1. Hukuk Müşavirliği, 2016 yılında ise Genel Sekreterlik görevlerine getirildi.



1.Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütürken eş zamanlı olarak;



● 2005 – 2010 arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı



● 2010 – 2018 arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı



● 2012 – 2018 arasında Konya Bilim Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı



● 2013 – 2018 arasında Konya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği görevlerini üstlendi.



● 2014 yılında açılışı yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle kurulan Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi’nin tüm araştırma / inceleme ve projelendirme çalışmalarına bizzat katıldı ve öncülük etti.



2012 yılında yasalaşan 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Kanunu çalışmalarına Konya Büyükşehir Belediyesi adına TBMM’de fiilen katılarak kanunun hazırlanmasına katkı sağladı.



16 yıl kesintisiz olarak Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğini yürüttü.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Belediye Akademisi’nde, Yerel Yönetimler’le ilgili konularda, Belediyelerin, Bağlı İdarelerin / İştiraklerin yöneticilerine ve personeline uzun yıllar eğitimler verdi.



Aynı zamanda, Kamu İhale Uzmanı olarak mahkemelerde Bilirkişilik yaptı.



2018 yılının Kasım ayında Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa ederek AK Parti’den Karatay Belediye Başkanlığı’na aday olan Kılca, 2019 Mart seçimlerinde ilk kez, 2024 Mart seçimlerinde ikinci kez Karatay Belediye Başkanı seçilmiştir.