Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan corona virüsten hayatını kaybetti

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Bir süredir yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.



52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü corona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.



Federasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yakalandığı yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 52 yaşında vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenaze namazı, saat 12.30'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.



Merhum Esat Delihasan, daha sonra memleketi Rize'de defnedilecek. 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan Delihasan'ın 7 günlük tedavi sürecinden sonra bugün vefat ettiği duyurulmuştu.



KASAPOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için taziyede bulundu.



Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, değerli kardeşim Esat Delihasan’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece karate branşına değil, aynı zamanda da Türk sporuna sağladığı büyük katkılarıyla eşsiz bir insanı genç yaşında kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. 52 yıllık dünya ziyaretinin 37 yılını karate sporuna vakfetmiş, bunun 13 yılını Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini icra ederek, ülkemizde karateye altın çağını yaşatmış, tüm çalışmaları mazhar-ı takdir olmuş bulunan Esat kardeşim, eserleriyle hep hafızalarımızda yaşayacaktır. Bu vesileyle başta Esat Delihasan kardeşimin ailesi olmak üzere, tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum"

‘‘ASEMPTOMATİK HASTALARIN EVDE KALMASINI SAĞLAMALIYIZ’’

