Karavan otoyolda kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de kamyona arkadan çarpan karavandaki Sultan Bozkurt hayatını kaybetti, sürücü M.A.A. ağır yaralandı.
Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Damlama mevkiinde M.A.A. yöntemindeki yabancı plakalı karavan, aynı yönde ilerleyen H.Ü.'nün kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle karavanın ön kısmı hurdaya döndü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, karavandaki Sultan Bozkurt'un (57) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü M.A.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon şoförü H.Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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