Karavanda piknik tüpü patladı: 1 kişi yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir karavanda patlayan piknik tüpü sebebiyle bir kişi yaralandı.

Karavanda piknik tüpü patladı: 1 kişi yaralı

Olay, sabah saatlerinde İzmit sahilde bulunan park alanında meydana geldi. Karavanların yoğun olarak bulunduğu bölgede patlama yaşandı. Bir karavanda bulunan piknik tüpü patlarken, bir kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle karavan hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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