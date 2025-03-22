imsakiye

Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan dökme yük gemisi kurtarıldı.

Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ahırkapı'da karaya oturan yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "XIN HAI TONG 37" isimli dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları refakatinde, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerince bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürülerek, Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiği kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...