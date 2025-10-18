Karayazı’da trafik kazası: 1 yaralı
Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırgındere Mahallesi Dörtyol Kavşağı’nda bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüsü Ali Yıldırım, tali yoldan ana yola çıktığı esnada yola çıkan kamyon ile çarpıştı. Kazada, araçta yalnız bulunan sürücü Ali Yıldırım ağır yaralandı.
Olay yerine ambulans beklenirken, tesadüfen bölgeden geçen Karayazı Anadolu Lisesi okul hemşiresi Sevim Güzel, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulans gelene kadar bilincini açık tutmayı başardı.
- Trafik Kazası
- Erzurum Karayazı
- Erzurum