Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten (27 Nisan 2023) itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.



Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular

yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.





İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.