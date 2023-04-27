Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "​Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır.  " denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten (27 Nisan 2023) itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular
yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve alımı yapılacak iller
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.

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