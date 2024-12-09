Karayolları Genel Müdürlüğü 409 sürekli işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 kamu işçisi alımı için ilan yayımlandı. KGM’de çalışmak için şartlar, kontenjanlar ve tüm detaylar bu yazımızda yer alıyor. İşçi alımları çok sayıda farklı meslek grubunda yapılacak ve başvuru süreci 9 Aralık’ta başlayacak.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.