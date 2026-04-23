Karayolları Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı: Paralı olmayacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), “Ankara Çevre Yolu'nun önümüzdeki dönemde paralı olacağı” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığı belirtildi:

“Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir.

Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”