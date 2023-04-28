Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı başvuruları için ayrıntılar merak ediliyor. 2 Mayıs Salı günü sona erecek olan başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Peki, KGM 3 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten (27 Nisan 2023) itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.



Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

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