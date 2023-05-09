Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2023 KGM 3 bin işçi alımı)

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı için kura çekiminin ne zaman yapılacağı, İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. KGM bünyesindeki teşkilatlarda çalışacak işçiler için alımlar kura ile belirlenecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman?



KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



İlanda yapılan açıklamada, “İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.

BUNU YAPANLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ



Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.



KGM İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI



- 80 Ağır Makine Yağcısı,



- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,



- 20 Aşçı Yardımcısı,



- 75 Aşçı,



- 288 Atölye Usta Yardımcısı,



- 144 Bakım İşçisi,



- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,



- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,



- 631 Düz İşçi,



- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,



- 17 Elektrik Tesisatçısı,



- 42 Elektronik Ustası,



- 59 Greyder Operatörü,



- 168 İş Makinası Operatörü,



- 374 Kalifiye İşçi,



- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),



- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,



- 12 Makine Operatörü,



- 7 Marangoz,



- 15 Sıhhi Tesisatçı,



- 591 Sürücü Operatörü,



- 9 Traktör Operatörü,



- 15 Vinç Operatörü