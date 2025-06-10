Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı yapacak: KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 43 kadro için işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 10/06/2025 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak.

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda; "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." denildi.