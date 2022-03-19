Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Yapılan açıklama, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceği, projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceğinin sözleşmede yer aldığı bildirildi.

Açıklamada; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olduğu vurgulanarak, "Ecdada saygı, geleceğe armağan niteliğindeki bu eserimiz; milli ekonomimizi, milli bağımsızlığımızı korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır" denildi.

"622.5 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLANDI"



Öte yandan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hakkında yalan haberler, açıklamalar yapıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:



"Yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin 5 maddesi, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğini açık ve net biçimde ifade etmektir. Öte yandan projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceği de sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmedeki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon euro tasarruf sağlanmıştır. Sözleşmenin 5 maddesi: 'Otoyol 5 yıl 6 ay içerisinde bitirilip, işletmeye alınmazsa gecikme süresi kadar süre, işletme süresinden düşülür. Otoyolun 5 yıl 6 aydan önce bitirilip işletmeye alınması halinde erken açılma süresi işletme süresine ilave edilecektir. Bu durumlarda toplam sözleşme süresi değişmeyecektir."

"İDDİA EDİLEN ZARAR HAYAL ÜRÜNÜ VE İFTİRADIR"



Projenin 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarı ile tamamlandığına işaret edilerek, "Görevli şirket tarafından ödenen 'kamulaştırma bedeli', 'işletme ve ağır bakım maliyeti' ile 'finans maliyeti' de dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon euro iken; görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon eurodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, iddia edilen zarar tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Öte yandan proje ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf edilecektir; zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer, karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro. Projemizin üretime etkisi 5 bin 362 milyar euro, GSYH etkisi 2 bin 442 milyar euro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişidir" denildi.

"DEFALARCA UYARDIK"



Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı ifade edilerek, "Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlara milletimizi yanıltmamaları, uydurma iddialarla ve tehditlerle yabancı turist ve yatırımcıları Türkiye’ye gelmekten alıkoymak için gösterdikleri çabayı bırakmaları konusunda kendilerini defalarca uyardık. Onlar bu yoldan vazgeçmeyince de çeşitli iftiralarıyla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak ‘muhalefet yapıyormuş’ gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten" ifadeleri kullanıldı.

VIDEO: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN