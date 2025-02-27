Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik: Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticari araçlarda kamera zorunluluğu için süre uzatıldı.



Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Düzenleme kapsamında, araç içi kamera sisteminde zorunluluk, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve yol görüntüsünü kapsayacak. Sistemin kurulmadığı araçlar muayeneden geçemeyecek ve çalıştırılamayacak.

Taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Bu süre, İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, istendiğinde bu görüntülere ulaşabilecek.

AMAÇ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI



Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı.



Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.