Karayolları ve trafik ekipleri uyardı: Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve trafik ekipleri ise sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak uyarıda bulundu.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yolun Bolu ve Düzce geçişinde, Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
TRAFİK YAVAŞ SEYREDİYOR
Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.
KARAYOLLARI VE TRAFİK EKİPLERİ UYARDI
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.
- Sis
- Bolu Dağı
- D-100 Karayolu