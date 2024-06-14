Karayollarında bayram tedbirleri: 66 bin personel denetim yapacak

Kurban Bayramı tatili başlıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili süresince karayollarında 66 binden fazla güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Sürücülere kuralları uymaları konusunda uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, “Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım.” dedi.

Karayollarında bayram tedbirleri: 66 bin personel denetim yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün sürecek tatili nedeniyle karayollarında alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, tatil süresince yollarda 66 bin 92 jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını söyledi.

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Yollarda bin 66 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi ve 318 EDS ile denetim yapılacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, sürücülere kuralları uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Yerlikaya, “Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım.” ifadelerini kullandı.

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