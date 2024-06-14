Karayollarında bayram tedbirleri: 66 bin personel denetim yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı.



Bakan Yerlikaya, tatil süresince yollarda 66 bin 92 jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını söyledi.