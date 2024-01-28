Karayollarında son durum: Hangi yollar kapalı?

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Narlı-Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.



TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Basın Ekspres bağlantı yolunun Sefaköy-Kuyumcukent kavşaklarındaki yaya üst geçidi çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılıyor.



İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.



İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometreleri Kozluk Kavşağı mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.



Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.



Çanakkale-İzmir yolunun 13-14. kilometreleri geliş yönünde (Kabakum-İslamlar mevkisi) aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen hasarlardan dolayı ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.



Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.