Karayoluna inen vaşak kamerada

Artvin'de karayoluna inen vaşak bir otomobildeki vatandaşlarca görüntülendi. Vaşağın korna sesine ve otomobile aldırış etmeden bir süre yürümesi dikkat çekti.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı.

Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

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