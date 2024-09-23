Karayolunda acı olay: Yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karayolunda acı olay: Yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Kaza, -Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçe girişinde yol yapımı sebebi ile tek şeride düşen bölgede araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Bilecik yönünde ilerlemekte olan Salim Kaba (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, trafik sebebi ile önünde duran 03 BB 288 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Karayolunda acı olay: Yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti - 1

Çarpmanın etkisiyle 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarparken, 54 RA 250 plakalı otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü Salim Kaba ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, aracın kaputunun üzerine savrulan Saadet Kaba (68) ise yanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KADIN ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

Öte yandan, meydana gelen feci kazada alev topuna dönen otomobilin kaput kısmına savrulan Saadet Kaba’nın yanarak hayatını kaybettiği acı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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