Karayolunda yılkı atı sürprizi
Ardahan'da yiyecek bulamayan yılkı atları, karayoluna indi. Yola inen atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ardahan'da yiyecek bulmak için karayoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.
Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.
Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.
Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Hayvanlar
- Ardahan