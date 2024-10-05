Karayolundaki heyelan anı kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Plajlar mevkisinde bulunan taş duvarlar yıkıldı.

Karayolundaki heyelan anı kamerada

İlçede daha önce yaşanan heyelanlara karşı inşa edilen taş duvarlar, son yaşanan yoğun yağışların ardından tekrar meydana gelmesiyle hasar gördü. Yıkılan duvarlardan kopan büyük kaya parçaları, yol üzerine inerek tehlike oluşturdu.

Karayolundaki heyelan anı kamerada - 1

Yaşanan bu durum üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölgeye bariyerler konularak kaya parçalarının kara yoluna inmesi engellendi. İlçeye giriş istikametinde ise trafiğin kontrollü şekilde alternatif güzergahlardan devam etmesi sağlandı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken ve güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldı.

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