Karbon elyafla güçlendirme nasıl uygulanıyor, sadece daireye uygulanabilir mi? İşte karbon elyaf kullanmanın maliyeti

Binaların güçlendirme yöntemleri arasında dikkat çekenlerden biri de karbon elyaf kullanımı oldu. Karbon elyafla güçlendirmenin nasıl ve ne şekilde uygulandığı merak ediliyor. Peki karbon elyafla güçlendirme yönteminde hangi noktalara dikkat etmek gerekir? Bu yöntem sadece daireye uygulanabilir mi? Karbon elyafla güçlendirmenin maliyeti ne? Tüm bu soruların yanıtlarını inşaat Mühendisi Murat Beşoğlu NTV canlı yayınında verdi.

KARBON ELYAF UYGULANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Karbon uygularken en önemli kısım dişli bir halde pürüzlü hale getirilmesi, betonun yüzeyine doğrudan yapışması gerekir. Üzerinde boya, sıva, herhangi bir materyal kalmayacak.



Beton kötü durumdaysa tamir harçlarıyla bunları onarıp sonrasında bu kısıma geçeriz. Seçtiğiniz epoksinin kullanacağınız mevsime uygun olması gerekir. Epoksi içerisinde dolgunun az olması, saf reçine kullanılması önemlidir. Katman sayısı arttıça basınç dayanımı artıyor. Kat sayısı 4-5 kata kadar çıkabiliyor."

SADECE DAİREYE UYGULANABİLİR Mİ?

"Yapının tümü sitatik olarak çalıştığı için tüm yapının güçlendirilmesi lazım. Daire bazında uygulanamaz. Apartmanlarda yapı birdir, tüm yapının modellenmesi gerekir. Tek başına yapılırsa binanın bütün yapı sitatiği bozulmuş olur."

KARBON ELYAFLA GÜÇLENDİRME MALİYETİ NEDİR?

"Bugünkü maliyetleriyle ortalama bina başına 250-300 bin bir maliyet çıkabilir. 10 daire olduğu zaman 3,3.5 milyonu görecektir."



