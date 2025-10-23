Karbondioksit taşıyan tankerde yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda karbondioksit taşıyan tankerde yangın çıktı.

Karbondioksit taşıyan tankerde yangın

Pozantı-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkisinde Pozantı yönünde ilerleyen karbondioksit taşıyan tankerde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. 

Karbondioksit taşıyan tankerde yangın - 1 Ters yönden kontrollü şekilde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yüksek patlama riski taşıyan tankere müdahale etti.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla yolu trafiğe kapatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Patlama riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...