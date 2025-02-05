Karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi

Sivas’ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi

Gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan bir fırından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

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