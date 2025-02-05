Karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi
Sivas’ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.
Gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan bir fırından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı.
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