Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

Erzincan’da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

Kent merkezinde Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aile, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Aile bireylerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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