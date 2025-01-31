Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü

Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Eve gelen ekipler, Koru çiftini yerde hareketsiz halde buldu.



Yapılan incelemelerde karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.



Ali ve Fatma Koru çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.