Karda düşmeden yürümek için tavsiyeler: İlk kural elleri cepten çıkarın!
Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Birçok bölgede kar yağışı etkisini artırdı, yollarda buzlanmalara yol açtı. Bu günlerde özellikle donmuş yollarda, kaldırımlarda ve üst geçitlerde yürümek insanı biraz zorluyor çünkü düşme riski var. Bu nedenle karlı ve buzlu yerlerde atılan her adıma dikkat etmek gerekiyor.
Yoğun kar yağışlarının olduğu dönemlerde özellikle ara sokaklar, kaldırımlar ve üst geçitler zaman zaman buz pistine dönüşebiliyor. İş ve okullarına gitmeye çalışan kişiler için büyük bir tehlike oluşturan buzlanma, kimi zaman sokakta yürümeyi de kabus haline getirebiliyor.
Bu nedenle kayarak düşmeler sonucu ciddi yaralanmalarla karşılaşmamak için çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü buzlanmanın ve kar örtüsünün sertleşmesinin yol açtığı kazalar, ölümcül tablolarla sonuçlanabiliyor.
Düşmeler sonucu yaşanan burkulma gençlerde yumuşak doku travmasına sebep olurken, yaşlılarda ise ciddi kırıkların yaşanmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle bilhassa yaşlıların karlı günlerde mecbur durumların dışında dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerekiyor.
Uzmanlar, karda ve buzda güvenli yürümek için alınabilecek tedbirlerle, düşme durumunda yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu.
KARDA DÜŞMEDEN KORUYACAK 10 ÖNLEM
1- Sokağa çıktığınızda kesinlikle elleriniz cepte yürümeyin.
2- Kar yağdığı dönemlerde kaymayan ayakkabılar ve yumuşak giysiler giymeye özen gösterin.
3-Küçük ve yavaş adımlar atın.
4- Buz tutan merdivenlerden inip çıkarken ayakların basamaklara tam olarak temas ettiğinden emin olun.
5- Merdivenlerden inerken veya çıkarken korkuluklardan destek alın.
6- Buzlanma olan alanlardan mümkün olduğunca uzak durun.
7- Kaygan zeminlerde yürürken şemsiye ya da bastonlardan destek alın.
8-Yumuşayan karın altında buz tabakalarının olabileceğini unutmayın.
9-Olası bir düşme durumunda avuç içlerinin yere bakmasını sağlayın. Böylelikle kalçalara binen yük azalacaktır.
10- Leğen kemiği, sırt, bel ve boyun travmalarında, kazaya uğrayan kişiyi hareket ettirmeden hastaneye götürün.
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