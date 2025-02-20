Karda düşmeden yürümek için tavsiyeler: İlk kural elleri cepten çıkarın!

Yoğun kar yağışlarının olduğu dönemlerde özellikle ara sokaklar, kaldırımlar ve üst geçitler zaman zaman buz pistine dönüşebiliyor. İş ve okullarına gitmeye çalışan kişiler için büyük bir tehlike oluşturan buzlanma, kimi zaman sokakta yürümeyi de kabus haline getirebiliyor.

Bu nedenle kayarak düşmeler sonucu ciddi yaralanmalarla karşılaşmamak için çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü buzlanmanın ve kar örtüsünün sertleşmesinin yol açtığı kazalar, ölümcül tablolarla sonuçlanabiliyor.

