Karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobilleriyle yolda mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kentte dün etkili olan yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Otlukbeli köyü yolunda 4 kişi otomobilde mahsur kaldı. Bu kişilerin yardım talebi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri yönlendirildi.

Ekipler iş makinesiyle yolu açarak, mahsur kalanlara ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Trafiği karıştırıp şoförleri rahatsız ettiler. Polise yakalandılar: Ne oldu abi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...