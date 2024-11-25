Karda mahsur kalan annenin zor anları: Araçta doğum yaptı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Bu sırada doğum yapacak olan hamile kadın, yolda mahsur kaldı. Kadın, kendisini kurtaran ekip arabasında doğum yaparken bebekle birlikte hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yünören mahallesinde ikamet eden N.Ş.; akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı mahallesinde yolda kaldıklarını yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından harekete geçen jandarma devriyesi bölgeye ulaştı.
ERKEK BEBEK DÜNYAYA GELDİ
N.Ş. ile hamile D.Ş.; ekip arabasına alınarak ambulansa yetiştirilmek üzere harekete geçti. Doğumu başlayan D.Ş., ekip aracında ekiplerin de yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. D.Ş. ve bebek, güvenli bölgede sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildi.
Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ile bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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