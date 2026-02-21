Karda mahsur kalan işçileri AFAD ekibi kurtardı

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ çalışanı 3 işçi, Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için paletli araçla yola çıktı.

Mahallenin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki dağlık arazide meydana gelen arızayı gideren ekip, dönüşe geçti. Aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan ekip durumu telsizle mesai arkadaşlarına bildirdi.

Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri paletli kar aracıyla işçileri alarak mahalle yakınlarına kadar götürdü. Ambulansa alınan ekip üyeleri ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.