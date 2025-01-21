Kardan kapanan 209 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Van ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı sonrası 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan 86 köy ve 123 mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken kapalı kalan 12 mahalle ve 34 mezra yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.



Ekipler yol açma faaliyetleri sırasında yolda kalan ve kaza yapan çok sayıda aracın sürücüsünü kurtarırken, bu arada kent merkezinde de gece ve sabah saatlerinde de buzlanmalara karşı tuzlama çalışmasında bulundu.