KARDEMİR işçi alımı kurası ne zaman? KARDEMİR'e kurayla 300 işçi alınacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekilecek. KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. İşte, KARDEMİR işçi alımı hakkında son bilgiler...



KARDEMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında 14 Ağustos'ta saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekileceği aktarılan açıklamada, kura çekimine davet için uygun adayların SMS ile ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.



BAŞVURULAR SONA ERDİ



KARDEMİR bünyesinde; Ağustos ayı itibariyle elektrik, makina ve genel işçi olmak üzere toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşek.



İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapıldı. Adaylar, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamladı.



YIL SONUNA KADAR 300 İŞÇİ ALIMI DAHA YAPILACAK



KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yapmıştı.



Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

