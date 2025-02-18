KARDEMİR'de korkutan patlama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de (KARDEMİR) meydana gelen curuf patlaması paniğe neden oldu.

KARDEMİR'de korkutan patlama

KARDEMİR Curuf Tumba Tesisi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Şiddetli patlama nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden hissedildi.

KARDEMİR'de korkutan patlama - 1

Vatandaşlarıkorkutan anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlamanın curuftan kaynaklandığı öğrenildi.

Olay sonrası tesisin o bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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