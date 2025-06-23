Kardeş cinayeti: Ağabey ve baba gözaltında

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde iki kardeşin kavgası cinayetle bitti.

Olay Karkamış'ın kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Muhsin T., 29 yaşındaki kardeşi Eyyüp T.'yi silahla vurdu.

Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyyüp T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Eyyüp T'nin ağabeyi İbrahim Halil T. ve babası Muhsin T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.