Kardeş katili 22 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
12.11.2025 11:42
AA
Kahramanmaraş'ta 22 yıl önce kardeşini öldürüp, yengesini de yaralayan adam sahte kimlikle yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 22 yıl önce kardeşini öldüren adam, sahte kimlikle annesinin evine geldiği sırada yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2003'te Emirli Mahallesi'nde kardeşi G.B.'yi silahla öldürüp, yengesi D.K.'yı yaraladıktan sonra kaçan C.B.'nin (63) yakalanması için çalışma başlattı.
22 YILDIR BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu C.B.'nin 22 yıldır 61 yaşındaki Ş.Ö.'nün kimlik bilgilerini kullandığını belirledi.
TUTUKLANDI
Annesinin evine geldiği sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan C.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.