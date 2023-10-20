Kardeş katiline ''iyi hal'' indirimi

Eskişehir'de tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu. Sanık, ''iyi hal'' ve ''tahrik'' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Özgür Kerman (46), geçen yıl eylül ayında 5 yıl önce açtıkları barın kapanması nedeniyle kardeşi Ozan Kerman (41) ile tartıştı.

İkili arasında çıkan kavgada Özgür Kerman, kardeşi Ozan Kerman'ı 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür Kerman'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Kerman, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı. Kerman, gazetecilerin, ''Kardeşini neden öldürdün?'' sorusuna ise ''Sevdiğim için.'' yanıtını verdi.

SAVCIDAN İNDİRİMLİ CEZA TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Kerman hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

İddianamede, Özgür Kerman hakkında ömür boyu hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşmasına, Özgür Kerman ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı, davaya ilişkin mütalaasında Özgür Kerman hakkında ''kardeşi kasten öldürmek'' suçundan ''iyi hal'' ve ''haksız tahrik'' indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

''KENDİMİ SAVUNMAYA ÇALIŞTIM''

Mahkemede son sözü sorulan Özgür Kerman, çok pişman olduğunu belirterek, "Sadece kendimi savunmaya çalıştım. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kardeşime ağabeylik yapamadım." dedi.

Heyet, savunmaların ardından Özgür Kerman'a ''kardeşi kasten öldürmek'' suçundan ''iyi hal'' ve ''haksız tahrik'' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.