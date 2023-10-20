Kardeş katiline iyi hal indirimi

Eskişehir'de tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, 18 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Özgür Kerman (45) ve avukatı katıldı.



Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Kerman, "Sadece kendimi savunmaya çalıştım. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kardeşime ağabeylik yapamadım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Özgür Kerman'a "kardeşi kasten öldürme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulayarak 18 yıl 4 ay hapis verilmesine hükmetti.



Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokağı'nda 29 Eylül 2022'deki evlerinden Ozan Kerman (41) ile ağabeyi Özgür Kerman arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi tarafından bıçaklanan Ozan Kerman olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlı Özgür Kerman tutuklanmıştı.



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