Kardeş kavgası cinayetle bitti
03.05.2026 05:13
28 yaşındaki Hasan A. kurtarılamadı.
Manisa'da 28 yaşındaki Hasan A., tartıştığı 25 yaşındaki kardeşi U.C.A.'nın bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.
Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Olay, akşam saatlerinde Karataş Mevkii’nde meydana geldi. Hasan A. ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan A.’yı ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Hasan A., kurtarılamadı.
Polis U.C.A.’yı gözaltına aldı.