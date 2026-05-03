Kardeş kavgası cinayetle bitti

Manisa ’nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mevkii’nde meydana geldi. Hasan A. ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan A.’yı ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Hasan A., kurtarılamadı.

Polis U.C.A.’yı gözaltına aldı.