Kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle Serdar Furkan Doğan (24) ile kardeşi B.D. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. B.D., ağabeyi Serdar Furkan Doğan'ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklanan Serdar Furkan Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri 16 yaşındaki B.D.'yi yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.