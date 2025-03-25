Kardeş kavgasında kan aktı

Nazilli'nin Yeni Sanaui Mahallesi'nde A.C.Ö, kardeşi F.Ö. ile oto yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ö, tabancayla ateş ettiği kardeşini yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ



A.C.Ö'nün, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen oğlunun intikamını almak istediği öne sürüldü.