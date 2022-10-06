Kardeş kurşunu: Trafikte kovaladı, silahla yaraladı

Kayseri'de Eray Ç. husumetlisi olduğu kardeşi Erkut Ç'yi trafikteki kovalamacanın ardından silahla yaraladı. Erkut Ç. aracıyla kardeşinden kaçmaya çalışırken çarptığı otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kardeş kurşunu: Trafikte kovaladı, silahla yaraladı

'nin Melikgazi ilçesinde, bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 38 AAK 300 plakalı otomobiliyle Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilerleyen Erkut Ç'yi, husumetlisi olduğu kardeşi Eray Ç. kovalamacanın ardından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Erkut Ç. akan trafikte geri vitese aldığı aracıyla kardeşinden kaçmaya çalışırken Vedat Ç'nin kullandığı 38 BT 087 plakalı otomobile çarptı.

Kardeş kurşunu: Trafikte kovaladı, silahla yaraladı - 1

Silahla yaralanan Erkut Ç. ile trafik kazasında yaralanan Vedat Ç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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