Kardeşi ve yengesini öldürdü: "Şeytanı bana musallat ettiler"

Dün akşam Yeşil Mahalle'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi (29), önce kardeşi Kurban Ali Ahmedi'yi (25), ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurarak öldürdü.

Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken, evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı silahıyla birlikte yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'teki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

"ŞEYTANI BANA MUSALLAT ETTİLER"



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin 'Neden yaptın?', 'Pişman mısın?' sorularına cevap vermedi. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesini "Bana büyü yaptılar. Şeytanı bana musallat ettiler" diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

