Kardeşini kurtarmak istedi, hayatını kaybetti
Sulama kanalına düşen kardeşi 7 yaşındaki Kader'i kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Dilan Sungur, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kız kardeşi Kader'in sulama kanalına düştüğünü gören Dilan Sungur, suya atladı.
İki kız kardeş akıntıda sürüklenmeye başlarken, o sırada bölgeden geçen çocukların amcası İsmail Sungur, çığlıkları duyunca hızla kanala koştu.
Yeğenlerinin suda sürüklendiğini gören İsmail Sungur suya atlayıp, iki yeğenine de çıkardı.
ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Boğulma tehlikesi geçiren Kader ise hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocuğun cansız bedeni, ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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