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Kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabeye 18 yıl hapis

Anadolu Ajansı

Türkiye

Adana'da ablasının doğum gününde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana’da ablasının doğum gününde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Uludağ ile avukatı katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Uludağ, olay günü ablasının doğum günü olduğunu ve kardeşiyle para meselesi nedeniyle tartıştığını anlattı. Uludağ, kardeşini öldürdüğüne pişman olduğunu söyledi.

Baba Ali ile anne Safiye Uludağ ise sanık oğullarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Ahmet Uludağ'ı önce "Kardeşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cinayeti haksız tahrik altında işlediğine karar verilen sanığın cezası daha sonra iyi hal indirimi de uygulanarak 18 yıla indirildi.

Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde Ahmet Uludağ, kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla10 Ağustos 2017'de tutuklanmıştı.

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