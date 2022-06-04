Kardeşini öldürdüğünü hapiste itiraf etti

Ankara'da iki yıl önce ölü bulunan iki çocuk annesi Dilşen Avcı'nın(30) ölümüyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 27 Haziran 2020'de meydana gelen olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine giren üvey kardeş Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden bir mektup yazdı.

CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.

İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Selim Kantar, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi.

Kantar ifadesinde, "Dilşen sürekli akşamları dışarı çıkıyordu. Bu sebeple kendisiyle tartıştım, çıkmamasını söyledim. Beni dinlemedi, iki küçük çocuğu vardı, ilgilenmiyordu. Olay günü gece 23.00 sıralarında evden çıktı. Yine bir araç geldi aldı. Saat 02.00-03.00 gibi bıraktılar" dedi.

"BİRİSİNİN GÖRMESİNİ BEKLEDİM"

Dilşen gelmeden bluzunu evin koridorunda bulunan doğalgaz borusuna bağladığını söyleyen üvey kardeş sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dilşen içeri girdikten sonra boğazını sıkmaya başladım. Karşılık vermedi, sol elimle iyice sıktım. Daha sonra kaldırıp doğalgaz borusuna asmış olduğum bluza kafasını soktum, öylece asılı kaldı. Ayağının altına da intihar etmiş süsü vermek için elektrikli süpürgeyi yerleştirdim, geçip odama uzandım, birisinin görmesini bekledim. Cezaevinde içim rahat değildi, bu sebeple suçumu itiraf için cezaevi aracılığıyla dilekçe yazdım."

Selim Kantar hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.