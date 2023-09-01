Kardeşini öldüren kişiyi 5 ay sonra tabancayla vurdu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'ta emlakçı E.A.’nın tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.



Şüphelinin olay yerindeki aracı, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, katil zanlısı Oğuz E.'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin, nisanda E.A. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Uğur E.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.



E.A. dün iş yerinin önünde tartışma sırasında silahla vurularak öldürülmüştü. E.A, 26 Nisan'da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan Uğur E.’yi bıçakla yaralamıştı. Uğur E.’nin kardeşi Oğuz E. de E.A.'yı tabancayla bacaklarından vurmuştu. Uğur E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan E.A. tutuksuz yargılanıyordu.

