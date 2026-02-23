Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kardeşler arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle 30 yaşındaki kardeşi Yakup A.'yla tartıştı. Olay büyüyerek kavgaya dönüşünce M.A. kardeşi A.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Ağır yaral halde ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis M.A.'yı gözaltına aldı.