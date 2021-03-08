Kardeşini sokak ortasında vurdu

Ankara'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.



Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre iki kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti.

Ağabeyinin açtığı ateşle bağacından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastaneki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.